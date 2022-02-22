Срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится через несколько часов — СМИ

Срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится через несколько часов — СМИ

Заседание Совбеза ООН по киевскому времени состоится в 4 часа утра.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут рассматриваться вопросы безопасности в Украине и вокруг нее состоится через несколько часов.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на постпредставительство РФ.

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Отмечается, совещание, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (05:00 по московскому времени во вторник) — по Киеву это в 4:00.

Следует отметить, что накануне из-за действий России Украина требовала созвать заседание Совета безопасности ООН. "Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – говорится в сообщении главы МИД Украины.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В то же время, жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.

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