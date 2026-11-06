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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Срочные переговоры Мерца и Трампа о войне в Украине: о чем договорились лидеры Германии и США

Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором согласились с необходимостью скорейшего прекращения войны в Украине при обязательном согласовании мирного соглашения с НАТО.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Вечером 5 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц имел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

Об этом сообщил представитель правительства Стефан Корнелиус, которого цитирует n-tv.

Спикер отметил, что Мерц и Трамп пришли к согласию: «войну против Украины необходимо как можно быстрее прекратить», а также, что любое мирное соглашение также должно быть одобрено партнерами по НАТО.

Корнелиус добавил, что после выборов в США появилось «новое чувство неотложности», а мандат на переговоры стал «значительно более целенаправленным».

Напомним, ранее Мерц прокомментировал итоги промежуточных выборов в США и возможные последствия для работы американских властей. Немецкий канцлер объяснил, почему победа демократов не остановит Трампа. Он сомневается в способности нового большинства Конгресса повлиять на политику Белого дома.

Также немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался о том, чего ожидает от президента США Дональда Трампа в течение следующих двух лет.

«В течение последних двух лет Трамп в большинстве своем руководил страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе? Что изменится, так это бюджетное планирование — и, конечно, планирование по вооруженным силам тоже», — сказал канцлер.

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