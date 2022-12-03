Срочный визит Шойгу в Белорусь: СМИ обратили внимание на интересные детали

Интересно, что подписание документов произошло прямо на аэродроме в Мачулищах, а не в здании Министерства обороны или иного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Об этом сообщает Минобороны РФ и РБ.

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Речь идет о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как пишет Минобороны Российской Федерации, Шойгу похвалил Хренина за "решительность Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что после встречи с министром обороны Беларуси в Шойге запланированы переговоры с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" обратила внимание на несколько интересных деталей:

о визите Шойгу в Белоруссию в выходной день ранее не сообщалось. менее чем через час после сообщения о прилете Шойгу в РФ Минобороны Беларуси сообщили, что Хренин и Шойгу подписали протокол о внесении изменений в документ о региональной безопасности. подписание документов состоялось не в здании Министерства обороны или иного ведомства, а прямо на аэродроме в Мачулищах. Это нетипично и лишь подчеркивают какую-то спешку.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина "впоследствии посетить Донбасс".

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