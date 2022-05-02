"Срок годности нынешней системы мировой безопасности истек": Ермак рассказал о новом коллективном соглашении

По словам руководителя Офиса президента, глобальная система безопасности оказалась несостоятельной, Украина показывает, как построить лучшую.

Срок годности нынешней системы мировой безопасности истек, поэтому Украина предлагает новое коллективное соглашение по гарантиям безопасности как основу формата коллективного реагирования на глобальные вызовы безопасности.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для американского издания TIME.

Он напомнил, что фундаментом системы международных отношений служили принципы Вестфальского мира, заключенного в 1648 году: национальный суверенитет, разделение внешней и внутренней политики, компромисс как способ согласования национальных интересов, равноправие суверенных государств, а также прагматизация отношений между ними путем вынесения религии .

"Война, которую Россия ведет против Украины, по сути, является отвержением всех вестфальских принципов. Нам отказывают в праве на суверенитет. Нам пытаются диктовать, как проводить внутреннюю политику. Под видом компромисса нам предлагают капитуляцию. Нам отказывают в субъектности, а значит, и равенства. Наших мирных людей массово пытают и убивают за украинское гражданство", – отметил Андрей Ермак.

По мнению Ермака, российское вторжение в Украину является закономерным следствием непрерывного ряда конфликтов, в которых участвовала Россия после распада СССР.

"Москва сознательно избрала путь архаизации международных отношений. Последовательное отрицание верховенства международного права над национальным, систематическое нарушение сделок и выход из противоречащих ее агрессивным амбициям, торпедирование работы международных структур – признаки стремления подменить силу права правом силы", – подчеркнул руководитель Офи. .

По его убеждению, подлинные цели, которых стремится достичь Россия, имеют корни в глубоком прошлом – по меньшей мере, в доблоковом веке Венского конгресса.

"Впрочем, очевидно, что нынешний российский режим – не реставратор. Он не нуждается в воспроизведении ни империи Романовых, ни СССР. Его курс – реконструкция, попытка переиграть поворотные моменты истории и отменить или нивелировать неудовлетворительные результаты, в частности Карибского кризиса, демонтажа советского блока и расширения НАТО», – написал Андрей Ермак.

По мнению руководителя Офиса главы государства, отказ Украины и Грузии во вступлении в Альянс стал фактическим согласием на российскую агрессию против обеих стран. Тем самым открыто время гибридности в современных международных отношениях.

Как отметил Андрей Ермак, эта гибридность привела к тому, что международные организации демонстрируют полную неспособность остановить агрессора. Консенсусные решения в ЕС, направленные на сдерживание и наказание, ослабляют национальные правительства. Совбез ООН давно нуждается в реформировании и исключении из своего состава государства, которое прибегает к аннексии, агрессивным войнам и геноциду. НАТО продолжает разрешать России вмешиваться в вопрос расширения как прямо, так и через осторожных политиков.

Руководитель Офиса Президента сделал акцент на том, что из-за ситуации, которая в последние годы сложилась в мире, руководство России было уверено в своем праве на уничтожение Украины. Но ситуацию изменило отчаянное сопротивление украинского народа.

"И сегодня Украина – это не просто какая-то страна у России. Не слабое и коррумпированное государство, чьи лидеры покупали собственную рукоподанность и минутные встречи в кулуарах. Владимир Зеленский – совсем не такой. Он популярен, потому что искренний, смелый и ответственный. Это политик новой формации. А Украина – это государство новой формации. Это образец мужества для всего демократического мира", – подчеркнул Андрей Ермак.

Он также отметил, что ленд-лиз поможет Украине выстоять. Восстановить целостность государства.

Также читайте Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины

"Вернуть наших людей. Решительно и строго наказать агрессора. Это и будет нашей победой. Но вопрос, как мир будет жить потом, требует ответа уже сейчас", – сказал Ермак.

Напомним, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За это решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.