Срок легального пребывания украинцев в Польше: закон о помощи беженцам изменили

В связи с войной в Украине закон был изменен. Сколько времени можно находиться в Польше?

Пребывание украинских беженцев в Польше считается легальным до 4 марта 2024 года. Соответствующие изменения в спецзакон о помощи гражданам Украины 29 мая подписал президент Анджей Дуда.

Прог это говорится на inklandinpoland.pl.

12 апреля Сейм Польши проголосовал за внесение изменений в закон о помощи гражданам Украины, выехавшим в Польшу в связи с войной. После подписания президентом вступают в силу следующие нормы:

Пребывание граждан Украины в Польше, легально переехавших в страну от 24 февраля 2022 года, будет легализовано до 4 марта 2024 года.

Пребывание ребенка, родившегося на территории Польши, легально в течение периода пребывания в стране его матери.

Также закон дает объяснение о пребывании украинцев, имеющих карту поляка и прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года, считается легальным до 4 марта 2024 года. Так же – и ближайших членов его семьи.

Некоторые категории украинцев будут иметь право оставаться в Польше и после 4 марта 2024 — до 31 августа 2024 года. Такие нормы касаются детей и взрослых (также опекунов несовершеннолетних), приехавших в страну после 24 февраля 2022 года:

дети, которые на 4 марта 2024 посещают дошкольное учебное заведение;

дети, получающие школьное или другое образование – в польских или украинских школах, в том числе дистанционно;

дети из Украины, которые не позднее 2022-2023 учебного года начали обучение в гимназии, лицее или школе для взрослых.

До 30 сентября 2024 г. в Польше разрешено остаться ученикам, которые будут сдавать экзамен на аттестат зрелости.

Срок пребывания граждан Украины, приехавших в Польшу до 24 февраля 2022, продлили до 24 августа 2023 года.

Тем временем польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Шегини". Проезд легковых автомобилей и автобусов разрешен.

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