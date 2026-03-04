Срыв переговоров по Украине: в Брюсселе озвучили стратегию на случай выхода РФ из процесса

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, если переговорный процесс будет сорван.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время разговора с Радио Свбода.

Она отметила, что стратегия Брюсселя остается неизменной и состоит из двух ключевых элементов: наращивания помощи Украине и последовательного экономического и политического давления на Кремль.

Реклама

Кая Каллас подчеркнула, что российская экономика уже сталкивается с серьезными трудностями. В частности, власти РФ были вынуждены повысить налоги, а также испытывают проблемы с мобилизационным ресурсом и комплектованием армии.

«Если мы сохраним и усилим это давление, наступит момент, когда агрессор просто не сможет финансировать войну», — подчеркнула представитель ЕС.

Она также провела историческую параллель с советской кампанией в Афганистане, отметив, что тогда военные действия прекратились, когда государство потеряло возможность их поддерживать экономически.

Напомним, Брюссель убежден, что долгосрочная стратегия истощения ресурсов РФ в сочетании с поддержкой Украины является эффективным путем завершения войны. В то же время из-за эскалации войны в Иране ЕС отложил встречу с Украиной на Кипре, где должны были обсудить следующие шаги по вступлению в блок.

Реклама

Ранее, в конце 2025 года, Евросоюз не смог завершить процедуру выделения Украине кредита на 90 млрд евро, а также не пришел к согласию по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления.