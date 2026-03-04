- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Срыв переговоров по Украине: в Брюсселе озвучили стратегию на случай выхода РФ из процесса
Европейский Союз имеет четкий план на случай провала переговоров по Украине. Кая Каллас заявила об усилении поддержки Киева и давлении на Россию.
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, если переговорный процесс будет сорван.
Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время разговора с Радио Свбода.
Она отметила, что стратегия Брюсселя остается неизменной и состоит из двух ключевых элементов: наращивания помощи Украине и последовательного экономического и политического давления на Кремль.
Кая Каллас подчеркнула, что российская экономика уже сталкивается с серьезными трудностями. В частности, власти РФ были вынуждены повысить налоги, а также испытывают проблемы с мобилизационным ресурсом и комплектованием армии.
«Если мы сохраним и усилим это давление, наступит момент, когда агрессор просто не сможет финансировать войну», — подчеркнула представитель ЕС.
Она также провела историческую параллель с советской кампанией в Афганистане, отметив, что тогда военные действия прекратились, когда государство потеряло возможность их поддерживать экономически.
Напомним, Брюссель убежден, что долгосрочная стратегия истощения ресурсов РФ в сочетании с поддержкой Украины является эффективным путем завершения войны. В то же время из-за эскалации войны в Иране ЕС отложил встречу с Украиной на Кипре, где должны были обсудить следующие шаги по вступлению в блок.
Ранее, в конце 2025 года, Евросоюз не смог завершить процедуру выделения Украине кредита на 90 млрд евро, а также не пришел к согласию по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления.