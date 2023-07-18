Срыв РФ "зернового соглашения": в США назвали альтернативы

В США считают, что вывоз украинского зерна по сухопутному пути будет менее эффективным, чем морем в рамках Черноморской зерновой инициативы. Вашингтон не рассматривает вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями на фоне отказа РФ продлить "зерновую инициативу".

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Единственный вариант, который есть, — это перевозить по суше, железной дороге, грузовому транспорту. Конечно, по суше сейчас перевозят в Украине все... Это труднее, менее эффективно", — высказался представитель администрации президента США.

По его словам, Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине вывозить зерно. Впрочем, отмечает Кирби, осуществлять транспортировку в объемах Черноморской инициативы будет невозможно.

"Вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду — эффективную военную блокаду в Черном море. Нет, это не стало активно продвигающимся вариантом", — ответил Кирби на вопрос СМИ о возможности вывоза зерна морем в сопровождении военных кораблей.

Напомним, в Белом доме, комментируя атаку на Крымский мост, считают, что выход Российской Федерации из "зернового соглашения" не имеет причинно-следственной связи со взрывами на переправе. В Вашингтоне отмечают, что в Кремле уже давно заявляли о желании прекратить участие в зерновой инициативе и пытались ее блокировать.

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