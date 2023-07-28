Срыв Россией "зернового соглашения": британская разведка оценила последствия

Российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно.

Срыв "зернового соглашения" и российская блокада Черного моря усугубят ситуацию с продовольствием в Африке.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

В ведомстве напомнили, что накануне в российском Санкт-Петербурге состоялась конференция "Россия-Африка", в которой приняли участие 17 глав африканских государств, в то время как в предыдущей встрече их было 43.

Мероприятие состоялось через десять дней после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

В разведке напомнили, что эта инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимыми продуктами питания такие страны как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

"Помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно. Последствия войны в Украине усугубят продовольственную ситуацию в Африке, по меньшей мере, на следующие два года", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающихся РФ, не была выполнена.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение".

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна", — заявил президент.

В МВФ сообщили, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно.

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