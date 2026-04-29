США анализируют реакцию Ирана: разведка изучает сценарий победы Трампа — Reuters

Разведывательные службы США анализируют возможную реакцию Ирана на сценарий, при котором президент Дональд Трамп объявит об односторонней "победе" в войне с Тегераном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о конфликте, который длится около двух месяцев и привел к тысячам жертв, а также стал политической проблемой для Белого дома.

По данным источников, разведка сосредоточена на том, как Иран может интерпретировать возможное понижение военного присутствия США в регионе. В частности, считается, что Тегеран может расценить такую деэскалацию как победу.

В то же время, окончательного решения о дальнейших действиях Вашингтон еще не принял. На администрацию Трампа растет внутреннее давление из-за непопулярности войны и экономических последствий, в том числе повышения цен на нефть и топливо.

Дипломатические усилия пока не принесли результата — переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик, а запланированная встреча сторон была отменена.

По оценкам аналитиков, даже в случае объявления "победы" без полного вывода войск Иран может воспринять это как тактический шаг, а не завершение конфликта.

Несмотря на это, военные варианты действий остаются на столе, хотя масштабная наземная операция пока выглядит маловероятной.

США и Иран продолжают искать формат деэскалации . Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что новое предложение Тегерана по ядерному вопросу «лучше, чем ожидалось» в Вашингтоне, но ключевое условие США остается неизменным — Иран не должен получить ядерное оружие.

Отдельно сообщалось, что Иран передал США предложение об открытии Ормузского пролива и снижении напряженности, но без немедленного урегулирования споров вокруг ядерной программы. Такой подход не устраивает Вашингтон, поскольку именно ядерная программа остается главной причиной конфликта.

