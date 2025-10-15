США аннулировали визы иностранцам из-за убийства соратника Трампа

Американская виза / © Getty Images

Реклама

Государственный департамент США отменил визы по меньшей мере шести иностранцам, которые одобрительно отозвались в соцсетях об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, который был соратником президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

В сообщении Госдепа США на платформе X говорится, что ограничительные меры приняты против лиц в Аргентине, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Германии и Парагвае.

Реклама

«Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам. Государственный департамент продолжает устанавливать личности владельцев виз, которые праздновали ужасное убийство Чарли Кирка», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Департамент не назвал имен владельцев виз и не уточнил, какие типы виз были аннулированы.

Отмена виз произошла после предварительных предупреждений государственного секретаря Марко Рубио, который заявил, что иностранцы с визами, одобряющими смерть Кирка, должны «готовиться к депортации».

На следующий день после убийства Кирка заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау поручил консульским работникам отслеживать такие комментарии в социальных сетях и выявлять авторов.

Реклама

Заявление Государственного департамента прозвучало вскоре после того, как Трамп посмертно наградил Кирка президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой страны.

Этот шаг Госдепа вызвал критику со стороны защитников свободы слова и побудил группу правовой защиты предложить бесплатную помощь людям, которых лишили американских виз.

Бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод раскритиковал действия администрации.

«США аннулируют визы шести иностранцев за посмертные насмешливые комментарии о Чарли Кирке, который, по иронии судьбы, был самопровозглашенным поборником свободы слова!» — написал он в сети Х.

Реклама

Чарли Кирка застрелили в сентябре во время публичного мероприятия в Университете Юта. Его убийство вызвало национальные дебаты о политическом насилии и свободе слова.

Задержанный по подозрению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, соратника президента США Дональда Трампа, 22-летний Тайлер Робинсон не признал своей вины.

Напомним, Европейский парламент во время своего заседания отказался почтить минутой молчания память убитого Чарли Кирка - основателя консервативной молодежной организации Turning Point USA.