США арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов: передадут ли их Украине

Ранее США конфисковали на Фидже суперяхту стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову.
Соединенные штаты Америки наложили арест на 1 млрд. долларов частных российских активов в других странах.
Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает CBS News.
По ее словам, контрабандистов арестовали в Италии, Германии, Латвии.
"Также выдвинули обвинения за отмывание денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде", – заявила она.
Отметим, что KleptoCapture помимо приспешников Кремля ищет и тех, кто помогает олигархам избегать санкций.
"Банкам, авиационной отрасли, страховым компаниям, всем, кто собирается выводить российские активы, – это знак и предупреждение: будьте осторожны с теми, с кем имеете дело, потому что мы наблюдаем, – сказала Монако. – И будут последствия, если вы будете помогать и будете способствовать уклонению от санкций".
В частности, в прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фидже суперяхту стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову.
"А также требовало конфискации яхты стоимостью 90 млн долларов у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу", — говорится в сообщении.
С начала полномасштабной войны Министерство пытается конфисковать самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), связанный с российским миллиардером Романом Абрамовичем.
"Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в интересах украинского народа", – сказала Монако.
Добавим, что президент РФ Владимир Путин перевел свою соперехту стоимостью 100 млн долларов из немецкой верфи в Россию за несколько недель до того, как отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, согласно секретным документам, обнародованным в новом расследовании.
Также стало известно, что в Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Между тем, между Европейским союзом и Центральным банком ЕС разгорелись споры о том, как использовать прибыль от более 200 миллиардов евро в замороженных активах российского центрального банка для помощи в восстановлении Украины.