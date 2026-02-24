США накрыл аномальный бомбовый циклон: чрезвычайное положение объявили в нескольких штатах (видео)

Циклон над США / © NOAA

С вечера 22 февраля на северо-востоке США развернулась мощная метель со шквальным ветром и сильными снегопадами. Уже в понедельник, 23 февраля, в Монток-Пойнт (штат Нью-Йорк) порывы ветра достигали 135 км/ч, что соответствует силе урагана.

Об этом сообщило издание Space.com.

Погодные процессы наблюдают и из космоса. Спутник GOES East, который входит в программу GOES-R NASA и NOAA, зафиксировал формирование так называемого бомбового циклона — шторма, центральное давление которого стремительно падает минимум на 24 миллибара в сутки. Такое быстрое усиление приводит к интенсивным снегопадам, прибрежным подтоплениям и очень сильному ветру.

На снимках видно, что непогода охватила Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и другие штаты. Часть регионов объявила чрезвычайное положение, местами действуют запреты на необязательные поездки. Спутники также зафиксировали молнии внутри циклона — явление грозового снега, которое возникает редко и свидетельствует о нестабильности атмосферы. Местные медиа Бостона подтвердили его появление над Скитуэйтом в понедельник утром.

Снегопады уже устанавливают локальные рекорды. По состоянию на 7:00 понедельника в Центральном парке Нью-Йорка выпало около 38 см снега, в Ньюарке — 46 см, а в Суонсе (Массачусетс) — 67 см, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). Шквальный ветер продолжается, а более сотни тысяч людей остаются без электроснабжения.

Метеорологи предполагают, что шторм может войти в историю: в частности, это первое предупреждение о метели для Нью-Йорка за последние девять лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в горах Сьерра-Невада в Калифорнии сошла самая масштабная по количеству жертв снежная лавина в США за последние 45 лет. Гигантская масса снега площадью с футбольное поле сорвалась со склона и накрыла группу из 15 лыжников-экстремалов, среди которых были профессиональные гиды.