США атаковали три судна с наркотиками в Тихом океане: есть погибшие

Одно из судов, которое США атаковали в Тихом океане / © скриншот с видео

Войска США 15 декабря нанесли удары по трем судам в Тихом океане, задействованным в незаконном обороте наркотиков. В результате атаки погибли восемь человек.

Об этом сообщило Южное командование США.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» по указанию министра обороны Пита Хегсета нанесла смертельные удары по трем судам, которыми управляли террористические организации в международных водах.

Разведывательная информация показала, что суда осуществляли транзит по известным маршрутам незаконного наркотрафика в восточной части Тихого океана и были вовлечены в наркоторговлю.

Всего в результате обстрелов кораблей, которые, по имеющимся данным, перевозили наркотические вещества, погибло по меньшей мере 95 человек. Эти действия происходили в рамках операции «Южное копье», которую администрация президента США Дональда Трампа позиционировала как кампанию по противодействию наркоторговле.

Напомним, в октябре Трамп обнародовал кадры удара США по судну вблизи Венесуэлы, которое, по словам президента США, занималось наркотрафиком в международных водах. В результате атаки погибли шесть человек. Трамп сопровождал публикацию предупреждением, что США будут охотиться на каждого, кто ввозит наркотики в страну.