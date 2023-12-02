США, Австралия и Британия будут обнаруживать китайские субмарины с помощью искусственного интеллекта

ИИ должен улучшить возможности борьбы с подлодками в Тихом океане для противодействия маневрам Китая.

Страны-члены Альянса AUKUS (трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США — ред.) будут использовать искусственный интеллект, морские дроны и космические радары для поиска военных подводных лодок Китая в Тихом океане.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр обороны Австралии Ричард Марлс во время встречи с коллегами из Соединенных Штатов и Соединенного Королевства – Ллойдом Остином и Грантом Шеппсом – в Калифорнии в субботу, 2 декабря, объявил о втором "компоненте" соглашения в рамках оборонного союза AUKUS.

Он включает технологию искусственного интеллекта, которая будет использоваться в системах, в том числе на разведывательных самолетах P-8A Poseidon, для обработки информации из гидроакустических буев, обнаруживающих и передающих подводные данные.

Это должно улучшить возможности борьбы с подлодками в Тихом океане для противодействия маневрам Китая.

Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения также будут использоваться для улучшения защиты, разведки и наблюдения.

Кроме того, Альянс заявил, что в будущем будет использовать морские дроны и космические радары.

Это произошло после того, как министр обороны Австралии Ричард Марлс заявил, что эсминец Китая травмировал водолазов австралийских Военно-морских сил в международных водах возле Японии.

Несмотря на ослабление торговых отношений Австралии с Китаем, существует напряжение из-за присутствия КНР в регионе.

Алгоритмы искусственного интеллекта и машинное обучение также будут использоваться для улучшения защиты сил, точного нацеливания, а также разведки и наблюдения.

Напомним, из Эстонии могут депортировать людей, желающих получить гражданство РФ.

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