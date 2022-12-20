США беспокоит роль Беларуси в российской агрессии — Белый дом

США внимательно следят за передвижением российских сил в Белоруссии

Соединенные Штаты Америки очень внимательно отслеживают общение Москвы и Минска в полномасштабной войне России против Украины, например размещение российских сил вБеларуси.

Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан Пьер, комментируя визит российского главы Владимира Путина к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

"Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии", — подчеркнула представитель администрации США.

Режим в Минске позволил Кремлю начать войну против Украины со своей территории. Ее Россия фактически использует как плацдарм для своих войск.

«Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она резюмировала, что США остаются в тесном контакте с Украиной, сейчас борющейся с российской агрессией.

Ситуация в Беларуси и ее возможное участие в войне с Украиной

Напомним, что в Беларуси военным передают новые образцы специальной военной техники. В частности, техника была передана 228 отдельному полку радиоэлектронной борьбы (город Полоцк, Витебская область) и 10 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы (город Борисов, Минская область).

В то же время в Министерстве обороны США не видят активности на украинско-белорусской границе. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

К тому же в Беларуси начали строить переправу через реку Березина. Также на трассе у города Щучин видели колонну военной техники.

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