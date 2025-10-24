- Дата публикации
Категория
- Мир
580
2 мин
"США бессильны": эксперт назвал "два козыря" Китая, которыми Пекин давит на Трампа
США оказались в ловушке Китая. Пекин контролирует 97% редких частей, нужных для электрокаров и телефонов.
Китай держит в руках два мощных рычага влияния на Соединенные Штаты, позволяющие ему говорить с администрацией Трампа «почти на равных». Пекин является «тотальным монополистом» в критических технологиях, и США понадобятся годы, чтобы это изменить.
Об этом сказал политолог-международник Иван Лозовой в эфире «Киев 24».
Первым и очевидным рычагом давления является торговля. По словам эксперта, Китай экспортирует в Америку товары на огромную сумму.
«Где-то примерно полтриллиона долларов Китай экспортирует каждый год в Америку. Если этот поток продукции и различных изделий прекратится… американские потребители это ощутят и, наверное, не будут этим довольны», — пояснил Лозовой.
Второй козырь гораздо опаснее — это редкие элементы, которые являются критическими для всех современных высоких технологий.
«Сейчас Китай стал фактически тотальным монополистом выработки этих критических составляющих», — отметил политолог.
Он объяснил, что эти элементы используются абсолютно везде:
в электрокарах;
в мобильных телефонах;
в компьютерных дисководах;
в солнечных панелях.
«Китай сейчас поставляет примерно 97% этих редких и очень важных элементов», — подчеркнул Лозовой.
Почему США «бессильны»
Недавно Пекин уже показал свою силу, введя определенные ограничения на экспорт этих элементов. Реакция Вашингтона была острой, но, по словам эксперта, безрезультатна.
«США и Трамп отреагировали достаточно остро, но они бессильны. Потому что хотя Австралия и сами США не имеют возможности вернуть себе возможность изготавливать эти элементы. Это займет немало времени, фактически годами», — заявил Лозовой.
Именно поэтому, подытожил политолог, у Китая очень сильная позиция для любых переговоров с Трампом: «Китаю есть с чем говорить с Трампом. Если не на равных, то почти на равных.
Напомним, недавно Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить войну России в Украине. В то же время, по его мнению, Си может повлиять на российского лидера Владимира Путина в этом вопросе.