США без согласования с Данией интересовались военной инфраструктурой Гренландии – СМИ

Гренландия

Соединенные Штаты в 2025 году пытались собрать информацию о военных объектах и критической инфраструктуре в Гренландии, минуя официальные каналы сотрудничества с правительством Дании.

Об этом свидетельствуют ранее обнародованные документы Министерства обороны Дании, передает Berlingske.

Согласно материалам, датское оборонное ведомство и высшее военное руководство были обеспокоены попытками американской стороны неофициально обращаться к датским представителям в Гренландии с требованиями передать информацию о военных объектах, портах и авиабазах. При этом Копенгаген к этим контактам вовлечен не был.

Из-за чувствительности ситуации и учитывая стратегическое значение Гренландии, об инциденте оперативно проинформировали Министерство обороны Дании, а также все высшее руководство оборонного сектора, включая начальника штаба обороны.

В документах также отмечается, что США пытались действовать вне стандартных дипломатических и военных механизмов – без привлечения Министерства иностранных дел, Министерства обороны и официального военного руководства Дании. Собранная информация могла иметь значение для военного планирования США, что вызвало беспокойство датской стороны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил серьезность своих заявлений по поводу Гренландии, что ставит Европу и НАТО перед критической ситуацией. Европейские союзники считают попытки США "непредсказуемыми" и "чрезвычайными", тогда как для жителей Гренландии это вопрос существования их нации и культуры.

Кроме того, заявление президента США Дональда Трампа о “неприемлемости” пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона повлекло за собой дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно искать пути сдерживания союзника.