США без сомнений пойдут на санкции против РФ: министр финансов Бессент назвал условие

Бессент заявил, что санкции против России используются для немедленного максимального влияния.
США без сомнений пойдут на санкции против российской энергетики, если это поможет прекратить огонь в Украине.
Об этом сказал министр финансов Скотт Бессент, передает Bloomberg.
Бессент заявил, что санкции против России "будут использоваться четко и агрессивно для немедленного максимального влияния" по указанию президента Дональда Трампа.
Министр финансов США также затронул тему ужесточения санкций против Ирана.
"США закроют нефтяной сектор страны, используя заранее определенные ориентиры и термины... Сделать Иран снова банкротом будет означать начало нашей обновленной политики санкций", — сказал Скотт Бессент.
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что ему жаль россиян, испытывающих экономические трудности из-за войны в Украине.
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