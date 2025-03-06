США без сомнений пойдут на санкции против РФ: министр финансов Бессент назвал условие

Бессент заявил, что санкции против России используются для немедленного максимального влияния.

США без сомнений пойдут на санкции против российской энергетики, если это поможет прекратить огонь в Украине.

Об этом сказал министр финансов Скотт Бессент, передает Bloomberg.

Бессент заявил, что санкции против России "будут использоваться четко и агрессивно для немедленного максимального влияния" по указанию президента Дональда Трампа.

Министр финансов США также затронул тему ужесточения санкций против Ирана.

"США закроют нефтяной сектор страны, используя заранее определенные ориентиры и термины... Сделать Иран снова банкротом будет означать начало нашей обновленной политики санкций", — сказал Скотт Бессент.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что ему жаль россиян, испытывающих экономические трудности из-за войны в Украине.

Читайте также: