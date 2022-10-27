В Пентагоне предупредили РФ о последствиях в случае использования ядерного оружия

В Пентагоне снова предостерегли Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Соединенные Штаты Америки "безусловно озабочены" эскалацией войны в Украине, которую провоцирует Российская Федерация во главе с диктатором Путиным и предостерегли от применения Россией ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне, информирует CNN.

По его словам, применение Россией ядерного оружия в Украине приведет к "очень значительной реакции международного сообщества".

"Любой тип использования оружия такого рода или даже разговоры об использовании оружия такого рода опасны и безответственны", — сказал Остин.

Он добавил, что если Россия использует ее, она может "изменить ситуацию в международном сообществе".

"Россия без разбора использует тысячи наступательных ракет в Украине. Использование ими ракет в Украине показывает, что мы должны ожидать, что это оружие станет общей чертой конфликта XXI века", — сказал Остин.

"Пока Россия была абсолютно удержана от нападения на НАТО. Президент Байден однозначно заявил, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и нам здесь, в Пентагоне, очень ясно, что Россия получила это послание", — сказал еще один чиновник Пентагона.

Напомним, Россия анонсировала вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром". Предыдущие прошли за 5 дней до полномасштабного вторжения.

В украинской разведке оценивают возможность применения Россией ядерного оружия маловероятной.

Также Пентагони утверждают, что не видят признаков готовности Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

В то же время, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что россияне не будут применять ядерное оружие во время учений.

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