"США больше не будут терпеть": Хегсет сделал резкое заявление о войне в Украине

Министр обороны США Пит Хегсет в среду, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сделал резкое заявление о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что армия США не будет участвовать ни в одной будущей миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет Axios.

Хегсет добавил, что статья 5 Устава НАТО не должна применяться в случае нападения на войска союзников в составе послевоенной миротворческой миссии. Вместе с тем Украина должна заключить мирное соглашение с Россией "прямо сейчас" и отказаться от идеи вернуть все оккупированные территории или стать членом НАТО.

Издание отмечает, что Хегсет стал первым министром Трампа, посетившим штаб-квартиру НАТО. Перед своей встречей с Контактной группой по обороне Украины и министром обороны Рустемом Умеровым Хегсет передал простое послание нового президента США: "Кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться".

"Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года — нереальная цель. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий", — сказал Хегсет.

По его словам, Трамп добьется снижения цен на энергоносители, что ослабит "военную машину" РФ и поможет убедить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с "надежными гарантиями безопасности" для Украины, подкрепленными "европейскими и неевропейскими войсками". При этом Хегсет исключил членство Украины в НАТО или участие американских войск.

Издание подчеркивает, что Хегсет одновременно подталкивает Украину к заключению сделки и исключает положения, которые Киев хотел бы включить в любое соглашение, чтобы снизить риск нового нападения России в будущем.

Кроме того Хегсет заявил, что Европа должна взять на себя обязательства предоставить Украине "подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи", так как стратегическая угроза со стороны Китая больше не позволит США отдавать приоритет безопасности Европы.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой. Но США больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость", – подчеркнул министр обороны США.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку США отклонили это предложение. Вместе с тем, Шольц выразил надежду, что приход к власти Трампа ускорит переговоры между Киевом и Москвой.

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