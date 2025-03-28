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США больше не финансирует программу поиска похищенных Россией украинских детей — Рубио
Все данные, собранные при реализации программы Ukraine Conflict Observatory по преступлениям государства-агрессора, сохранены.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность программы отслеживания похищенных Россией украинских детей, которой занимался Йельский университет, и больше ее не финансирует.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами во Флориде в пятницу, 28 марта.
«Программа не работает, она не финансируется. Она была частью сокращений, которые были сделаны», — сказал глава американского Госдепа.
При этом он уточнил, что все данные, собранные при реализации программы Ukraine Conflict Observatory по преступлениям государства-агрессора, собраны и сохранены.
«Мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам, и мы предоставим отчет Конгрессу», — добавил Рубио.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США предоставит краткосрочное финансирование программе Ukraine Conflict Observatory, занимающейся отслеживанием похищенных Россией украинских детей.