ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
5737
Время на прочтение
1 мин

США больше не хотят быть "правительством мира": что это означает

США не могут продолжать финансировать 60-70% гуманитарной помощи миру и должны сбалансировать свои приоритеты.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Государственный секретарь США Марк Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки пересматривают свою роль в оказании глобальной гуманитарной помощи.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Reuters .

«Мы не правительство мира. Мы будем оказывать гуманитарную помощь, как и все остальные, и делать это лучше всего, как можем. Но у нас есть и другие потребности, с которыми мы должны сбалансировать это», – сказал он.

Высший дипломат США сказал, что не справедливо ожидать, что Соединенные Штаты будут нести 60-70% гуманитарной помощи по всему миру, и что есть много «богатых стран», которые должны присоединяться. Он, в частности, назвал Китай и Индию.

«Мы самая богатая страна в мире, но наши ресурсы не безграничны. Они не безграничны, и у нас есть огромный национальный долг. У нас есть много других приоритетов, и пора переоценить все это. Потому мы будем там. Мы будем помогать, как сможем. Но есть и другие вещи, которые нам нужно решать», – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в посольстве США в Киеве отреагировали на российский ракетный удар по Кривому Рогу , но не упомянули об агрессоре.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie