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США больше не хотят быть "правительством мира": что это означает
США не могут продолжать финансировать 60-70% гуманитарной помощи миру и должны сбалансировать свои приоритеты.
Соединенные Штаты Америки пересматривают свою роль в оказании глобальной гуманитарной помощи.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Reuters .
«Мы не правительство мира. Мы будем оказывать гуманитарную помощь, как и все остальные, и делать это лучше всего, как можем. Но у нас есть и другие потребности, с которыми мы должны сбалансировать это», – сказал он.
Высший дипломат США сказал, что не справедливо ожидать, что Соединенные Штаты будут нести 60-70% гуманитарной помощи по всему миру, и что есть много «богатых стран», которые должны присоединяться. Он, в частности, назвал Китай и Индию.
«Мы самая богатая страна в мире, но наши ресурсы не безграничны. Они не безграничны, и у нас есть огромный национальный долг. У нас есть много других приоритетов, и пора переоценить все это. Потому мы будем там. Мы будем помогать, как сможем. Но есть и другие вещи, которые нам нужно решать», – сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в посольстве США в Киеве отреагировали на российский ракетный удар по Кривому Рогу , но не упомянули об агрессоре.