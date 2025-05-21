"США больше не могут решить все мировые проблемы": Рубио заявил о приоритете для Америки

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости сохранять приоритет по поводу национальных интересов Соединенных Штатов, ведь они «не могут больше решать все мировые проблемы».

Об этом Рубио сказал во время слушаний в сенатском Комитете по международным отношениям во время презентации бюджетного запроса Госдепа на 2026 финансовый год, передает Reuters.

США больше не могут «разрешать все мировые проблемы», сказал Рубио

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«Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое происходит ужасного. США не смогут решить все проблемы. Следует сохранять приоритет на национальных интересах», — заявил госсекретарь США.

Какой теперь будет геополитика США — Рубио ответил

Как передает агентство, некоторые демократы «жалеют, что поддержали Рубио, а республиканцы наоборот хвалят его».

Так, сенатор-демократ Крис Ван Голлен заявил, что правительство отвернулось от настоящего геноцида.

«Вы отвернулись от настоящего геноцида в Судане, придумав его в Южной Африке, и позволили Путину использовать вас», — заявил Крис Ван Голлен.

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Он добавил, что сожалеет о своем голосовании за Рубио.

«Ваше раскаяние лишь подтверждает, что я все делаю правильно», — сказал Рубио.

По России Рубио утверждает, что санкции против РФ сохраняются, а уступок кремлевскому главе Путину США не предпринимали, несмотря на попытки вести переговоры по окончании войны в Украине.

Рубио также отметил, что сокращение коснулось только неэффективных программ, и США остаются самым крупным донором гуманитарной помощи. Также объявлено о создании нового фонда на $2,9 млрд — America First Opportunity Fund.

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Он заявил, что Израиль может победить ХАМАС и одновременно обеспечить доставку гуманитарной помощи.

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