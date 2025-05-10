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США больше не планируют аннексию Гренландии: какая альтернатива
Америка может заключить соглашение с Гренландией.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения с Гренландией соглашения о свободной ассоциации (COFA), чтобы усилить свое влияние на острове.
Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, идею продвигают американские чиновники, в частности из Совета национальной безопасности и Национального совета по энергетическому доминированию. Аналогичные соглашения США уже имеют с Микронезией, Маршаловыми островами и Палау.
Впрочем, такое соглашение не позволит Трампу реализовать предварительную идею покупки острова с населением около 57 тысяч человек. Кроме того, для подписания COFA Гренландия должна стать независимой от Дании, ведь подобные соглашения заключаются только с суверенными государствами.
По данным источников, COFA — лишь один из нескольких рассматриваемых в Вашингтоне сценариев, и его реализация может столкнуться с рядом практических препятствий.
Ранее сообщалось, что давняя цель президента Трампа установить контроль над Гренландией перешла из риторики в официальную политику США.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время визита в Гренландию заявила о готовности усилить оборонное сотрудничество с США в Арктике, но решительно отвергла любые претензии Вашингтона на территорию Дании.