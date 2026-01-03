США бомбят Венесуэлу: что известно

© Associated Press

В столице Венесуэлы — Каракасе — произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook.

О взрывах сообщает агентство Reuters.

На юге города, как отмечает агентство, находится большая военная база.

В соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть американские вертолеты над столицей Венесуэлы.

Также стало известно, что здание министра обороны Венесуэлы и порт в столице пострадали от обстрелов. Официальных комментариев от правительства Венесуэлы пока нет.

Есть также информация, что удары наносят по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море, где расположены многие военные объекты.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал немедленно собраться на заседание Организации американских государств и ООН из-за атаки США на Венесуэлу.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что президент США Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре давал Николасу Мадуро время для выезда из Венесуэлы перед тем, как объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

Мадуро сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии, если ему и членам его семьи будет предоставлена полная амнистия, включая отмену всех санкций США и прекращение рассмотрения дела, которое против него ведет Международный уголовный суд.

По словам трех собеседников, он также попросил отменить санкции в отношении более 100 венесуэльских чиновников, многие из которых США обвиняются в нарушении прав человека, наркотрафика или коррупции.

Однако Трамп якобы отклонил большинство его просьб во время телефонного разговора, который длился менее 15 минут. Он также сказал Мадуро, что у того есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу вместе со своей семьей.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в разговоре с Мадуро угрожал ему применить силу, если тот не покинет должность добровольно.

28 ноября американский президент заявил, что США «очень скоро» начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.