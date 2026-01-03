ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
4365
Время на прочтение
2 мин

США бомбят Венесуэлу: что известно

Над городом замечены американские вертолеты, слышны взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
США бомбят Венесуэлу: что известно

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

В столице Венесуэлы — Каракасе — произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook.

О взрывах сообщает агентство Reuters.

На юге города, как отмечает агентство, находится большая военная база.

В соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть американские вертолеты над столицей Венесуэлы.

Также стало известно, что здание министра обороны Венесуэлы и порт в столице пострадали от обстрелов. Официальных комментариев от правительства Венесуэлы пока нет.

Есть также информация, что удары наносят по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море, где расположены многие военные объекты.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал немедленно собраться на заседание Организации американских государств и ООН из-за атаки США на Венесуэлу.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что президент США Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре давал Николасу Мадуро время для выезда из Венесуэлы перед тем, как объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

Мадуро сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии, если ему и членам его семьи будет предоставлена полная амнистия, включая отмену всех санкций США и прекращение рассмотрения дела, которое против него ведет Международный уголовный суд.

По словам трех собеседников, он также попросил отменить санкции в отношении более 100 венесуэльских чиновников, многие из которых США обвиняются в нарушении прав человека, наркотрафика или коррупции.

Однако Трамп якобы отклонил большинство его просьб во время телефонного разговора, который длился менее 15 минут. Он также сказал Мадуро, что у того есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу вместе со своей семьей.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в разговоре с Мадуро угрожал ему применить силу, если тот не покинет должность добровольно.

28 ноября американский президент заявил, что США «очень скоро» начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Дата публикации
Количество просмотров
4365
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie