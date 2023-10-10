США, Британия, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением по Израилю

Государства заявили, что будут координировать действия, чтобы помочь Израилю защитить себя.

Президенты США и Франции, премьер-министры Британии и Италии, а также канцлер Германии выступили по совместному заявлению в поддержку Израиля и его права на оборону от террористической группировки ХАМАС.

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Об этом информирует The Times of Israel.

В своем обращении Джо Байден, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Джорджа Мэлони заявили, что будут "поддерживать Израиль в его усилиях оградить себя и свой народ от таких зверств".

В заявлении говорится, что. Сейчас не тот момент, когда любая враждебная сторона в Израиль может воспользоваться для получения выгоды. Они заявили, что палестинский народ имеет права, но террористы ХАМАС не представляют эти стремления и не предлагают ничего для палестинцев, "кроме еще большего террора и кровопролития".

Лидеры государств отметили, что в ближайшие дни они будут координировать действия, чтобы помочь Израилю защитить себя, а также создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона.

"Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не обладают никаким оправданием, никакой легитимностью и должны быть осуждены всем миром", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.

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