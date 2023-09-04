США, Британия и ЕС будут давить на ОАЭ с требованием прекратить незаконную торговлю с Россией

Пока просьба прекратить экспорт "товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины", в большинстве своем игнорируются, говорят западные чиновники.

Официальные лица США, Британии и Европейского Союза планируют на этой неделе, 4-10 сентября, совместно давить на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они прекратили поставки товаров в Россию, которые могли бы помочь Москве в ее войне против Украины.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на слова официальных лиц США и Европы.

В частности, источник говорит о "продуктах двойного назначения".

Отметим, что чиновники из Вашингтона и ЕС с сегодняшнего дня, 4 сентября, находятся в ОАЭ.

Они постараются повлиять на незаконную торговлю ОАЭ с Россией, чтобы не допустить попадания в руки Москвы компьютерных чипов, электронных компонентов и других "продуктов двойного назначения", имеющих как гражданское, так и военное применение.

Напомним, глава РФ Владимир Путин может согласиться на возможные планы ОАЭ организовать встречу глав Украины и России на климатической конференции COP28 в Дубае. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время в США говорят, что о мирных переговорах между РФ и Украиной может говорить только президент Зеленский.

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