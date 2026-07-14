Марко Рубио и Дональд Трамп / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа намерена добиться фактического демонтажа Международного уголовного суда.

Об этом сообщает CNN.

Государственный секретарь США Марк Рубио обвинил МКС в использовании международного права как инструмента давления на Соединенные Штаты.

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Конфликт между Вашингтоном и судом продолжается еще с первого президентского срока Дональда Трампа, когда МКС пытался расследовать вероятные военные преступления американских военных в Афганистане. Во время второго срока администрация Трампа уже ввела санкции против чиновников суда из-за расследования США и Израиля.

В своей статье для The Wall Street Journal Рубио заявил, что Вашингтон намерен последовательно ослаблять деятельность МКС.

«Используя все инструменты, которые есть в распоряжении нашего правительства, работая вместе с каждым союзником, готовым действовать совместно с нами, мы демонтируем МКС — кирпич за кирпичом, если это будет необходимо», — подчеркнул госсекретарь.

По данным CNN, Государственный департамент США уже приступил к масштабной межведомственной кампании, направленной на дипломатическую изоляцию суда.

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В частности, Вашингтон призывает страны не признавать юрисдикцию МКС и предупреждает, что государства, которые продолжат поддерживать суд и одновременно получат американскую помощь, могут столкнуться с дополнительной проверкой и пересмотром сотрудничества.

Как отмечает телеканал, США также планируют применить комплекс ограничительных мер, среди которых запрет на въезд для сотрудников МКС, аннулирование виз и введение экономических санкций.

Рубио назвал МКС инструментом политической борьбы.

«Его поддерживает и управляет мощная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных враждой в США», — заявил он.

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По информации CNN, американские чиновники, в частности госсекретарь, его заместитель и послы США, уже проводят переговоры с государствами — участниками Римского устава, чтобы убедить их выйти из состава МКС и прекратить финансирование суда.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп издал указ о применении санкций в Международный криминальный суд за рассмотрение дел о военных преступлениях против премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны.

Мы ранее информировали, что МКС готовит расследование против главного прокурора, выдавшего ордер на арест Путина.

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