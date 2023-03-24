США будут помогать Украине, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина — Блинкен

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину в войне против агрессорки России, чтобы гарантировать стратегическое поражение президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом, выступая перед Палатой представителей с представлением бюджета на 2023 год, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, одна из основных задач Вашингтона – решение вопросов со стратегическими соперниками, Россией и Китаем.

"Бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом", – сказал Блинкен.

Напомним, 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов. Пакет будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

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