США будут призывать к третьей COVID-прививке через восемь месяцев после вакцинации — NYT

Первыми ревакцинироваться в США смогут жители домов престарелых и медицинские работники.
Администрация президента США Джо Байдена решила, что большинству американцев стоит получить третью прививку от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.
Ожидается, что власти объявят о соответствующем решении уже на этой неделе, а бустерные дозы американцам, привитым препаратами от Pfizer и BioNTech или Moderna, начнут предлагать с середины-конца сентября.
Скорее всего, первыми ревакцинироваться смогут жители домов престарелых и медицинские работники.
По предварительным данным, людей, получивших прививки вакциной от Johnson & Johnson, также будут призывать получить дополнительную дозу, однако эксперты все еще ожидают результаты клинических испытаний этого производителя.
Напомним
- Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.
- В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.
- Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.