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США будут призывать к третьей COVID-прививке через восемь месяцев после вакцинации — NYT

США будут призывать к третьей COVID-прививке через восемь месяцев после вакцинации — NYT

Associated Press

Первыми ревакцинироваться в США смогут жители домов престарелых и медицинские работники.

Администрация президента США Джо Байдена решила, что большинству американцев стоит получить третью прививку от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

Ожидается, что власти объявят о соответствующем решении уже на этой неделе, а бустерные дозы американцам, привитым препаратами от Pfizer и BioNTech или Moderna, начнут предлагать с середины-конца сентября.

Скорее всего, первыми ревакцинироваться смогут жители домов престарелых и медицинские работники.

По предварительным данным, людей, получивших прививки вакциной от Johnson & Johnson, также будут призывать получить дополнительную дозу, однако эксперты все еще ожидают результаты клинических испытаний этого производителя.

Напомним

  • Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.
  • В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.
  • Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.

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