США будут призывать к третьей COVID-прививке через восемь месяцев после вакцинации — NYT

США будут призывать к третьей COVID-прививке через восемь месяцев после вакцинации — NYT

Первыми ревакцинироваться в США смогут жители домов престарелых и медицинские работники.

Администрация президента США Джо Байдена решила, что большинству американцев стоит получить третью прививку от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

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Ожидается, что власти объявят о соответствующем решении уже на этой неделе, а бустерные дозы американцам, привитым препаратами от Pfizer и BioNTech или Moderna, начнут предлагать с середины-конца сентября.

Скорее всего, первыми ревакцинироваться смогут жители домов престарелых и медицинские работники.

По предварительным данным, людей, получивших прививки вакциной от Johnson & Johnson, также будут призывать получить дополнительную дозу, однако эксперты все еще ожидают результаты клинических испытаний этого производителя.

Напомним

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.

ВОЗ призывает страны, запланировавшие введение третьей дозы вакцины, не делать этого

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