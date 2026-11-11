США будут просить у Путина "благословения" на присоединение Европы к переговорам по Украине — Politico

Кушнер, Уиткофф / © Getty Images

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Соединенные Штаты планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы «получить его согласие на участие европейских представителей в предстоящих переговорах относительно окончания войны в Украине». Для этого американские представители отправятся в Москву 12 ноября. Между тем, Украина и Россия после двухдневных переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене военнопленными.

Об этом сообщает Politico.

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По словам спецпосланника, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, он вместе со специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом планирует лично встретиться с Путиным в Москве.

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Кушнер подчеркнул, что участие европейских стран имеет решающее значение для обсуждения будущей архитектуры безопасности на континенте. Этот вопрос давно поднимает Россия, однако такие инициативы вызывают беспокойство у части европейских чиновников.

«Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров. Мы уже несколько раз непосредственно сообщали президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться результата — привлечь их к процессу. И я думаю, что они готовы к этому», — заявил он.

Представитель США выразил надежду, что во время встречи в Москве «Путин согласится на такое участие Европы». По его словам, это позволит добиться большего прогресса по ключевым вопросам.

О чем договорились Украина и Россия в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби с участием Украины, РФ и США стали первой встречей с февраля 2026 года. В то же время стороны не объявили о прорыве в ключевых вопросах, в частности, о прекращении огня на объектах энергетической инфраструктуры, судоходства в Черном море и территорий.

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Однако по словам Кушнера, Украина и Россия договорились о масштабном обмене военнопленными. Он может стать самым большим с начала полномасштабной войны. Окончательное количество людей должно быть подтверждено 12 ноября.

Американский представитель назвал двухдневные переговоры содержательными и сложными, но первым положительным шагом после девятимесячного перерыва. По его словам, стороны обсудили все важные вопросы, однако территориальный вопрос будет сложным для урегулирования.

Украинские переговорщики со своей стороны указывали на жесткие директивы Кремля, ограничившие возможности российской делегации договариваться.

После встречи с Путиным Кушнер и Уиткофф намерены обсудить с ним возможность продвижения переговорного процесса и согласовать дату следующего раунда. Позже американские представители должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также предположительно с европейскими лидерами в Дублине.

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Почему участие Европы в переговорах важно

Украина стремится договориться о прекращении огня до Нового года. Киев опасается, что Россия готовится к новым массированным обстрелам зимой и атакам на энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электроэнергии, отмечает Politico.

Однако возникает большой вопрос: будут ли связывать переговоры о мире в Украине с пересмотром всей системы европейской безопасности, основой которой является НАТО.

Европейские страны настаивают на предоставлении Украине максимально надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новое нападение России после завершения войны. США со своей стороны рассматривают возможность создания для Украины механизма коллективной обороны, подобного натовскому. При таком сценарии гарантом безопасности мог бы выступить и сам Альянс.

Россия требует расширить переговоры и пересмотреть всю архитектуру безопасности в Европе. Как сообщает Politico, американские посредники согласились обсуждать и эту тему.

Европейские чиновники считают, что важно правильно определить последовательность переговоров. Европа готова обсуждать более широкие изменения в системе безопасности параллельно с мирным процессом в отношении Украины, но не хочет соглашаться на масштабные реформы до достижения мира.

Кушнер объяснил, что цель состоит в том, чтобы обсудить все вопросы и найти способ урегулировать их одновременно. В то же время реализация послевоенных гарантий безопасности, по его словам, возможна только после договоренностей по территориям и другим двусторонним вопросам.

Вопрос о том, кто будет представлять Европу на переговорах, лидеры ЕС должны обсудить во время неформального саммита в Дублине 13 ноября.

Зеленский ранее заявлял, что Украина хочет участвовать в определении европейского представителя. Также он призвал союзников не затягивать с решением и желательно выбрать одного человека, который будет координировать переговоры.

Кушнер назвал нынешний формат, в котором принимают участие НАТО, институции ЕС, а также представители Франции, Германии, Великобритании и Италии, достаточно сильным. В то же время он считает, что определение одного представителя от Европы стало бы еще большим достижением, чем само согласие России допустить европейцев к переговорам.

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