ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
109
Время на прочтение
2 мин

США будут развивать техобслуживание ракет Patriot в Европе: какую роль отведут Польше

США планируют разместить в Польше центр технического обслуживания ракет PAC-3 для Patriot. В Пентагоне объяснили, как это усилит ПВО НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
США будут развивать техобслуживание ракет Patriot в Европе: какую роль отведут Польше

Польша / © Unsplash

США планируют разместить в Польше региональный центр технического обслуживания ракет PAC-3, использующий зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Также в Пентагоне отметили, что интеграцию критически важных цепей снабжения будут координировать Германия, Нидерланды и Швеция.

По данным американского оборонного ведомства, создание региональных мощностей для технического обслуживания, ремонта и капитального восстановления вооружения непосредственно в Европе позволит сократить сроки выполнения работ и повысить надежность поставок.

«Создание региональных возможностей по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному восстановлению вооружения непосредственно на европейском театре военных действий позволит значительно сократить сроки выполнения работ и повысить надежность критически важных цепей снабжения», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что новый центр поможет повысить оперативную готовность сил противовоздушной и противоракетной обороны союзников. Кроме того, он создаст условия для быстрого наращивания ремонтных мощностей в кризисных ситуациях и усилит сдерживание на восточном фланге НАТО.

PAC-3 для Patriot: что известно о ракетах

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что большинство американских ракет PAC-2 и PAC-3 направились на Ближний Восток. В настоящее время Украина нуждается в дополнительной помощи для защиты от воздушных атак.

Также президент Украины заявил, что Киев продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи партнеров, но, по словам президента, Украина «не является приоритетом номер один относительно выделения PAC2, PAC3».

В то же время, западные СМИ сообщали, что Испания и Греция отказываются отдать ракеты в Patriot. В частности, Афины имеют по меньшей мере 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (23 года) подходит к концу.

Напомним, Пентагон готовит базы к концу света. Большие военные базы на территории США готовят к сценарию масштабной войны, при котором могут быть выведены из строя гражданские энергосети, связь и цепи снабжения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie