США будут развивать техобслуживание ракет Patriot в Европе: какую роль отведут Польше

Польша / © Unsplash

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США планируют разместить в Польше региональный центр технического обслуживания ракет PAC-3, использующий зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

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Также в Пентагоне отметили, что интеграцию критически важных цепей снабжения будут координировать Германия, Нидерланды и Швеция.

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По данным американского оборонного ведомства, создание региональных мощностей для технического обслуживания, ремонта и капитального восстановления вооружения непосредственно в Европе позволит сократить сроки выполнения работ и повысить надежность поставок.

«Создание региональных возможностей по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному восстановлению вооружения непосредственно на европейском театре военных действий позволит значительно сократить сроки выполнения работ и повысить надежность критически важных цепей снабжения», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что новый центр поможет повысить оперативную готовность сил противовоздушной и противоракетной обороны союзников. Кроме того, он создаст условия для быстрого наращивания ремонтных мощностей в кризисных ситуациях и усилит сдерживание на восточном фланге НАТО.

PAC-3 для Patriot: что известно о ракетах

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что большинство американских ракет PAC-2 и PAC-3 направились на Ближний Восток. В настоящее время Украина нуждается в дополнительной помощи для защиты от воздушных атак.

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Также президент Украины заявил, что Киев продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи партнеров, но, по словам президента, Украина «не является приоритетом номер один относительно выделения PAC2, PAC3».

В то же время, западные СМИ сообщали, что Испания и Греция отказываются отдать ракеты в Patriot. В частности, Афины имеют по меньшей мере 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (23 года) подходит к концу.

Напомним, Пентагон готовит базы к концу света. Большие военные базы на территории США готовят к сценарию масштабной войны, при котором могут быть выведены из строя гражданские энергосети, связь и цепи снабжения.

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