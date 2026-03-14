США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обеспечат сопровождение судов через Ормузский пролив при необходимости.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Reuters.

На вопрос о том, будут ли США помогать нефтяным танкерам в прохождении через ключевой морской пролив, Трамп ответил: «Мы сделаем это, в случае необходимости. Но, знаете ли, надеемся, что все будет очень хорошо. Посмотрим, что будет».

В то же время глава Белого дома пригрозил Ирану новыми атаками: «Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующей недели».

Операция США против Ирана может иметь совсем другие последствия, чем ожидалось в Вашингтоне. Уже сейчас все чаще звучат сомнения, была ли эта кампания продумана и чем она завершится. В частности, американские системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке могут быть не в состоянии перехватить все иранские дроны.

Американские чиновники признают, что беспилотники «Shahed» представляют большую угрозу, чем они думали.

Представители Минобороны США подсчитали, что первые шесть дней боевых действий против Ирана обошлись Штатам в 11,3 миллиарда долларов.

В то же время в эту сумму не включена значительная часть расходов, связанных с подготовкой операции, в частности, развертывание военной техники и личного состава перед началом первых ударов.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, первые 100 часов сделки стоили примерно 3,7 миллиарда долларов — около 891 миллиона в день.

В Пентагоне отметили, что точную стоимость сделки можно будет определить только после завершения миссии.

28 февраля США и Израиль начали атаковать Иран. В этих атаках погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и почти все военное руководство страны — примерно 40 ключевых чиновников. Нового аятолла избрали 8 марта

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи — сын погибшего Али Хаменеи.