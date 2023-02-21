США будут стоять с Украиной до конца: Джо Байден выступил в Польше и заверил в поддержке

Президент США Джо Байден заверил, что его страна и государства в составе НАТО никогда не устанут поддерживать Украину до ее победы.

Об этом лидер США сказал во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

"Поддержка Украины не прекратится ни на минуту", – сказал Байден.

"Мы будем стоять за суверенитет без каких-либо агрессий", — заверил Байден.

Президент США заявил, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" победой РФ.

"Я хотел бы поблагодарить страны, которые поддерживают Украину. Мы поддерживали храбрость украинцев", — добавил Байден.

Добавим, что глава Соединенных Штатов также обратился к россиянам и заверил, что США не собираются разрушать или атаковать Россию.

Также президент США анонсировал новые санкции против России из-за вторжения в Украину.

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