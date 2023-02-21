США будут стоять с Украиной до конца: Джо Байден выступил в Польше и заверил в поддержке

Поддержка Украины не прекратится.
Президент США Джо Байден заверил, что его страна и государства в составе НАТО никогда не устанут поддерживать Украину до ее победы.
Об этом лидер США сказал во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.
"Поддержка Украины не прекратится ни на минуту", – сказал Байден.
"Мы будем стоять за суверенитет без каких-либо агрессий", — заверил Байден.
Президент США заявил, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" победой РФ.
"Я хотел бы поблагодарить страны, которые поддерживают Украину. Мы поддерживали храбрость украинцев", — добавил Байден.
Добавим, что глава Соединенных Штатов также обратился к россиянам и заверил, что США не собираются разрушать или атаковать Россию.
Также президент США анонсировал новые санкции против России из-за вторжения в Украину.
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