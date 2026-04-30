США будут жестко "фильтровать" беженцев: Госдеп определил, кому отказывать в визах

Госдеп США установил негласные правила фильтрации беженцев

Во вторник, 28 апреля, Государственный департамент США обязал свои посольства и консульства по всему миру ввести новый обязательный опрос для всех претендентов на получение неиммиграционных виз. Благодаря этим изменениям американские власти планируют существенно уменьшить количество беженцев , отсеивая еще на этапе собеседования заявителей, которые признаются, что стали жертвами преследований или боятся возвращаться в родную страну.

О внедрении этого специального механизма фильтрации и его возможных юридических последствиях для мигрантов пишет The Guardian.

Как работает новый механизм отказов

Согласно новым указаниям, во время собеседования претенденты на временную визу должны четко подтвердить, что они не подвергались притеснениям в своей стране и не боятся туда возвращаться. Если человек отвечает утвердительно на вопрос о возможной опасности или вообще отказывается отвечать, его шансы на получение разрешения на въезд стремительно падают до нуля.

В американском правительстве такие жесткие шаги оправдывают тем, что огромное количество иностранцев якобы скрывает свои истинные намерения во время визового процесса, планируя по прибытии в Соединенные Штаты отправиться на статус беженца. В то же время правозащитники отмечают, что эта политика создает ловушку для настоящих жертв преследований, ведь если они солгут консулу ради визы, то совершат федеральное преступление, которое навсегда закроет им путь в страну.

Связь с миграционной политикой Трампа

Разоблаченные журналистами инструкции прямо ссылаются на указ президента Дональда Трампа по усилению миграционных проверок, который он подписал еще в январе прошлого года. Стоит отметить, что эта директива появилась сразу после того, как федеральный апелляционный суд счел незаконными попытки главы Белого дома закрыть южную границу для искателей убежища под предлогом борьбы с воображаемым «вторжением».

Представители Госдепа в ответ на журналистские запросы отказались раскрывать все детали новых проверок из-за их секретности, лишь отметив, что они стоят на защите национальной безопасности и используют все доступные инструменты для проверки визовых заявителей.

