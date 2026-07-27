Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп отложил масштабный удар по Ирану, потому что США столкнулись с дефицитом ракет для ПВО.

Об этом сообщили американские чиновники, знакомые по этому вопросу, для The Wall Street Journal.

США планировали масштабную атаку против Тегерана

По словам чиновников, американские военные были готовы в пятницу, 24 июля, приступить к интенсивной серии ударов по Ирану. По их планам, она должна продлиться до двух недель, но операцию отложили, чтобы дипломатические переговоры могли продолжиться, а официальные лица обсуждали влияние масштабной атаки на сокращение запасов ракет Patriot и других ракет противовоздушной обороны США.

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Собеседники добавили, что ситуация остается нестабильной, и президент все еще может приказать осуществить атаку.

Американский генерал обеспокоен сокращением запасов ракет

Они уверяют, что Белый дом был проинформирован о сокращении запасов ракет-перехватчиков ПВО главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. Этот вопрос вызывает у генерала беспокойство, поскольку возобновление операций против Ирана придаст риск на фоне низких запасов.

Между тем, возглавляющий Центральное командование адмирал Брэд Купер считает, что США могут справиться с ограниченными запасами ракет Patriot и других ракет ПВО, рассказали несколько американских чиновников.

Трамп отверг уменьшение запасов ракет

В заявлении для The Wall Street Journal Трамп возразил, что уменьшение запасов боеприпасов является проблемой. Он заверил, что США имеют гораздо больше боеприпасов, «чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно».

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Американские чиновники добавили, что страны Персидского залива также истощили многие свои противоракетные перехватчики, и это стало проблемой для Пентагона.

США начали перебрасывать вооружение, но приостановили операцию

Руководитель Центрального командования Купер, по словам чиновников, подготовил ряд вариантов по военной операции против Ирана, включая интенсивную воздушную атаку, которая должна была длиться от 10 до 14 дней. Американские военные начали перебрасывать самолеты и вооружение в регион, но 24 июля Трамп вернулся к дипломатии.

«Есть военный выход, когда мы просто продолжаем действовать так, как есть. И мы можем даже усилить удар. И это уничтожит все, что у них есть. Или есть более умная стратегия — заключить соглашение. И они хотят заключить сделку», — утверждает Трамп.

В администрации Трампа заявили, что страны Персидского залива пытаются возродить дипломатию с Ираном. По словам одного из чиновников, в этом также задействован Катар.

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Атаки США по Ирану — последние новости

Напомним, ранее американское издание Axios рассказало, что США приостановили масштабную военную операцию против Ирана на фоне успешных переговоров при посредничестве Омана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

За несколько дней до этого Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям, если Тегеран будет атаковать корабли в Ормузском проливе. Он уточнил, что США готовы нанести удары также по объектам, расположенным в Тегеране или вблизи иранской столицы.

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