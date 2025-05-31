США бьют тревогу: Китай может выключить свет на Западе в любой момент

Солнечные панели / © instagram.com/therealbac

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В солнечных инверторах китайского производства обнаружены скрытые компоненты, способные дистанционно вмешиваться в работу электросетей, что вызвало тревогу в США и Европе.

Об этом сообщило издание Ecoticias.

Инженеры обнаружили в приборах неизвестные устройства, которые обходят защитные механизмы и могут управлять оборудованием без ведома пользователей. Так называемые «функции-призраки» не были указаны в технической документации, что вызывает подозрение в умышленном сокрытии. В случае активации таких функций миллионы домов в США, Великобритании и странах ЕС могут остаться без электроэнергии.

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«Мы знаем, что Китай считает целесообразным поставить под угрозу уничтожение или нарушение работы хотя бы некоторых элементов нашей основной инфраструктуры», — рассказал экс-директор Агентства нацбезопасности США Майк Роджерс.

Эксперты считают это не только технической проблемой, но и серьезной геополитической угрозой. Китай, который контролирует 80% рынка солнечных инверторов, получает в руки механизм давления на Запад, особенно учитывая его сближение с Россией. Правительства пока не дали официальных комментариев, но в Великобритании уже призывают к проверке всех энергетических систем, а в США — к прозрачности в отношении импортного оборудования.

В Вашингтоне предупреждают: манипуляции с энергосистемами в мирное время — это прямая дорога к глобальному конфликту.

Напомним, ученые разработали метод, который позволит обеспечить пищей более 136 миллиардов человек.

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