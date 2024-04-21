США дали "зеленый свет" военной помощи для Украины: когда получим оружие и деньги

Если все процедуры и подпись президента Джо Байдена состоятся без промедления, то уже с мая Украина сможет получить первые партии помощи, которые сейчас так нужны на фронте.

Палата представителей США (одна из палат Конгресса, где большинство у республиканцев) после более чем полугодового блокирования военной и финансовой помощи Украине наконец-то одобрила столь нужный Киеву законодательный пакет более чем на 60 миллиардов долларов. "За" проголосовали 311 голосов за 218 необходимых. "Против" — 112. Пакет помощи Украине в США заблокирован еще в начале октября 2023 года.

ТСН.ua собрал все, что известно о голосовании и реакции мира.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет помощи Украине на $60,84 млрд, после того как документ HR 8035 "Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины" получил поддержку конгрессменов. Об этом стало известно по трансляции голосования 20 апреля.

"За" проголосовали 311 конгрессменов. Из них 210 демократов и 101 республиканец. Против инициативы выступили 112 конгрессменов. Семь членов Палаты не голосовали.

Американские деньги распределят по следующей схеме:

$23,2 млрд на пополнение американских военных запасов, из которых ранее поступало вооружение Украине

$11,3 млрд на текущую деятельность военных США в регионе (в частности, обучение украинских военнослужащих)

$13,8 млрд на закупку для украинских сил вооружений и предоставление оборонных услуг

$26 млрд на продолжение надзора и подотчетности с помощью и предоставляемым Киеву оборудованием

Что дальше

Теперь весь пакет из четырех проектов должен утвердить Сенат. Сначала ожидалось, что он должен был собраться после перерыва 29 апреля. Но спикер Сената демократ Чак Шумер уже объявил, что заседание по одобрению помощи состоится уже 23 апреля. Затем свою подпись должен поставить президент Джо Байден.

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В любом случае, помощь для Украины должна быть окончательно разблокирована не позже конца апреля.

В Пентагоне уже заявили, что без промедлений отправят новые партии оружия Украине, как только Конгресс разблокирует пакет помощи.

Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект о помощи для Украины

Президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект о военной помощи для Украины, говорится на сайте Белого дома.

"Сенат США должен одобрить законопроект о помощи Украине в кратчайшие сроки, чтобы Вашингтон как можно быстрее направил оружие Украине", – подчеркнул Байден.

Проект уже отправляется в Сенат, пишет пресс-служба Белого дома.

"Я призываю Сенат быстро направить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения его срочных потребностей на поле боя", – заявил Байден.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Палаты представителей США, одобрившей законопроект о финансировании помощи Украине.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не терпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать", — подчеркнул президент.

Он отметил, что "сегодня (20 апреля – ред.) был принят жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней, а также сделает народы Украины и США сильнее".

Как европейские лидеры отреагировали на голосование в США

Польские политики отреагировали на одобрение Палатой представителей США законопроекта о предоставлении помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил США за соответствующее решение.

"Спикер Джонсон, спасибо. Лучше поздно, чем слишком поздно. И я надеюсь, что для Украины еще не поздно", – подчеркнул он.

Маршал Сейма Польши Шимон Головня, в свою очередь, после голосования Палаты представителей написал: "От имени народа Польши я хочу поблагодарить спикера Джонсона за то, что в последнюю минуту в Палате представителей был принят дополнительный пакет для Украины. Эта война должна быть выиграна и будет выиграна".

Фото: Associated Press

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это "давно назревший" и важный пакет помощи Украине.

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: верящие в свободу и устав ООН будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", — написал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает "всей возможной поддержки" для противостояния России.

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"Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно быстрее, поскольку на кону - жизни. Трансатлантические союзники объединены в поддержку свободы и демократии", – сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это большой шаг к победе и все союзники будут продолжать поддерживать Украину, а поддержка и сплоченность Запада сегодня чрезвычайно важны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что "Украина борется за всех нас и заслуживает полной поддержки".

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