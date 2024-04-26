США давили на Киев по закону о мобилизации — The New York Times

США давили на Украину принятие нового закона о мобилизации.

Об этом говорится в материале The New York Times.

В то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они давили и на правительство Киева, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией.

По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", – сказал представитель Белого дома.

Отмечается, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине по этому мероприятию.

"Да, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, воюющих без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом", — написало издание.

Напомним, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в Украине.

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