США давят на ЕС из-за стремления ограничить закупку американского оружия – Reuters

Оружие в США. / © ТСН.ua

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В Вашингтоне все громче выражают недовольство планами Европейского Союза уменьшить участие американских производителей в тендерах на поставку вооружения. Как сообщают пять источников, осведомленных о ситуации, представители США требуют сохранить доступ американских компаний к европейскому рынку оборонных заказов.

Об этом пишет Reuters.

Эти заявления прозвучали на фоне попыток ЕС активизировать собственную оборонную промышленность, в том числе за счет нового плана ReArm Europe, предусматривающего предоставление 150 миллиардов евро в виде кредитов правительствам для финансирования оборонных проектов.

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В Белом доме обеспокоены тем, что новая политика может существенно ограничить участие компаний из стран вне ЕС, в том числе из США и Великобритании. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что инициатива появилась на фоне ослабления американского военного участия в Европе после возвращения Дональда Трампа к президентству.

В частности, во время встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии 25 марта госсекретарь Марк Рубио прямо заявил, что Вашингтон ожидает сохранения равного доступа для американских компаний к оборонным проектам ЕС. По данным источников, он предупредил, что исключение США по участию в тендерах будет воспринято негативно.

Американские дипломаты также передали подобные сигналы другим европейским партнерам. Один из североевропейских дипломатов подтвердил, что США ясно дали понять: любое ограничение американских производителей оружия будет расцениваться как недружественный шаг.

В Государственном департаменте США подтвердили, что Трамп поддерживает стремление европейцев укрепить свою оборону, однако предостерегают от создания барьеров для американской оборонной индустрии.

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Новый курс ЕС — реакция на сигналы из Вашингтона, где все чаще раздаются призывы к сокращению роли США в системе коллективной безопасности. Однако в самой администрации Трампа прослеживается двойственность: с одной стороны давление на европейцев с требованием брать большую ответственность, с другой — желание сохранить доступ для американских компаний на европейском рынке.

Несмотря на заявления Еврокомиссии об открытости внешним участникам, эксперты отмечают: реально американские производители могут столкнуться с многочисленными административными барьерами, что усложнит их участие в новых проектах.

Противоречия в позициях США и ЕС могут привести к острым дебатам: кто будет принимать решения, кто будет контролировать совместные проекты и на каких условиях к ним будут допускаться иностранные игроки.

Этот же источник подчеркнул, что администрация Трампа разочарована предложением ReArm и тем фактом, что США не включены в эту инициативу. По словам еще одного европейского чиновника, Соединенные Штаты в последние недели значительно активизировали внимание к этому вопросу именно потому, что Евросоюз начал делать конкретные шаги к отделению оборонных закупок от партнеров вне блока.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит решительный ответ на новые тарифы, объявленные администрацией Дональда Трампа 2 апреля, и будет делать это “без красных линий”.