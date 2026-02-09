США догнали судно из "теневого флота" РФ в открытом океане: видео захвата

Танкер Aquila II / © ГУР Минобороны

Ночью американские военные провели морскую операцию по перехвату и абордажу судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Операция прошла без инцидентов, сообщили в Министерстве обороны США.

По данным Пентагона, судно нарушило карантинные ограничения для кораблей, которые находятся под санкциями, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Aquila II пыталось скрыться после пребывания в Карибском море, однако американские военные отслеживали его маршрут от Карибов до Индийского океана.

В Минобороны США заявили, что ни у одного государства в мире нет таких возможностей по глобальному преследованию судов, как у Соединенных Штатов, и подчеркнули готовность сил флота действовать по всему миру для обеспечения выполнения санкционного режима.

Ранее о танкере Aquila II сообщало Главное управление разведки МО Украины. По данным ГУР, судно задействовано в перевозке российской и венесуэльской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и считается частью так называемого "теневого флота" РФ.

Танкер связывают с компанией SUNNE CO LIMITED, в отношении которой США применили санкции в январе 2025 года за деятельность в энергетическом секторе России. Позже санкции против судна ввели Великобритания, Европейский Союз, Канада и Швейцария. Украина также внесла танкер в санкционные списки.

По информации разведки, судно использовало обманчивые практики и меняло названия при перевозке нефти из российских портов Черного, Балтийского морей и Тихоокеанского региона, а также участвовало в вывозе нефти из Венесуэлы вопреки морской блокаде США в конце 2025 года.

Перехват Aquila II рассматривают как сигнал для операторов "теневого флота" России и других подсанкционных перевозчиков: попытки обойти ограничения не остаются незамеченными даже в тысячах километров от зон контроля.

Ранее сообщалось о намерениях Британии усилить действия против российского "теневого флота". В частности, обсуждалась возможность операций специальных подразделений по захвату танкеров в открытом море в рамках законодательства о санкциях и противодействия отмыванию средств.

Также напомним, что доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года.