США должны предоставить Украине аналог Железного купола – экс-глава Пентагона

Соединенные Штаты должны предоставить Украине эквивалент израильской системы Железный купол для борьбы с ракетными атаками.

Об этом сообщил бывший министр обороны США Леон Панетта в комментарии для LIGA.net.

Он прокомментировал угрозы России в адрес стран НАТО, отметив, что главная задача - четко дать понять Москве готовность США применить военную силу. По словам бывшего руководителя Пентагона, диктатор Владимир Путин воспринимает только язык силы.

"Мы должны дать ему (Путину - Ред.) четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России достичь успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, если нужно, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до атак ими по украинской земле", — заявил экс-глава Пентагона.

Панетта заявил, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине аналог Железного купола, используемого Израилем. Он подчеркнул, что Израиль может сбивать более 90% недавно запускавшихся из Ирана и других стран ракет.

"Киев должен обладать такой же способностью. Нам следует дать больше сейчас. Ведь цель в том, чтобы дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне и дать Путину понять, что он не сможет добиться успеха", — отметил Панетта.

Напомним, в Defense Express объяснили, сколько США выделят Украине помощь в инаугурации Трампа

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