США должны сдерживать два государства с ядерным потенциалом: американский чиновник раскрыл детали

Каждое из этих государств имеет ядерный потенциал почти на одном уровне с США.

Россия еще до своего вторжения в Украину работала над расширением и модернизацией своих ядерных возможностей, но США имеют чем ответить на растущие угрозы.

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, ответственный за ядерную безопасность США, передает "Голос Америки".

"Ядерное сдерживание США имеет решающее значение для сдерживания и, если необходимо, реагирования на растущие угрозы", – сказал Фрэнк Роуз, заместитель администратора Национального управления ядерной безопасности, в выступлении на события в Вашингтоне.

США работают над тем, чтобы иметь возможность сдерживать одновременно два ядерных государства

По словам Роуза, США сейчас работают над тем, чтобы иметь возможность сдерживать одновременно два ядерных государства, каждое из которых имеет ядерный потенциал почти на одном уровне с США.

"Стратегическое командование США и Комиссия по стратегической позиции США соглашаются, что мы должны быть готовы к сдерживанию двух почти равных ядерных государств в течение десятилетия", – сказал он.

Выступление Роуза состоялось после того, как представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон назвала ядерную риторику президента России Владимира Путина в контексте его широкомасштабной войны против Украины "безрассудной и безответственной".

Уотсон заявила, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной в течение этого конфликта". В то же время, она добавила, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Москва готова нажать кнопку для использования ядерного оружия и Америка не изменила своей ядерной позиции в результате его замечаний.

Путин заявил, что Россия готова к ядерной конфронтации

Ранее в телевизионном интервью Путин заявил, что Россия готова к ядерной конфронтации, если угроза будет ее суверенитету или безопасности. По подсчетам Reuters, более двух лет со времени открытого вторжения в Украину Путин по крайней мере десять раз произносил угрозы применения ядерного оружия.

В понедельник на этой неделе главы разведывательных ведомств США заявили, что видят признаки того, что Путин продолжает реализовывать планы модернизации и укрепления российского арсенала ядерного оружия, который и без того считается самым большим и разным в мире. По их словам, заметны признаки того, что Россия готова рискнуть, чтобы получить преимущество, сообщал "Голос Америки".

"Меня беспокоит поведение Москвы..."

Фрэнк Роуз сказал, что его беспокоит поведение Москвы.

"Я не знаю, что там в голове Путина, но если вы посмотрите на то, что он сказал и сделал в течение последнего года-полтора по ядерному оружию, это не очень многообещающая картина", – сказал Роуз.

За это время россияне приостановили выполнение нового договора СНВ, хотя согласились сохранить основные ограничения, отметил он. В Москве также дератифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний, а главное – продолжают угрожать применить ядерное оружие.

"Учитывая эти угрозы и действия, поддержка безопасного, защищенного, эффективного и надежного ядерного сдерживания имеет решающее значение для безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", – сказал Роуз.

Заместитель администратора Национального управления ядерной безопасности также подчеркнул, что США, несмотря на напряженные отношения с Россией, нужно держать открытыми каналы связи по контролю над вооружениями, уменьшению рисков, но, несмотря на американские усилия, это не очень удается из-за российской войны в Украине.

"Каждый раз, когда мы пытаемся привлечь их по этим вопросам, мы получаем отпор, и главное сообщение, которое мы слышим от россиян, таково: "Учитывая ситуацию в Украине, все остальное крутится вокруг этого". И это очень тревожно", – объяснил Роуз.

Он говорит, что такого не было даже при противостоянии с СССР.

"Во время холодной войны было много войн, но мы продолжали участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями и уменьшению риска с Советским Союзом, к сожалению, этого, кажется, не происходит сегодня, и это меня очень волнует", — пояснил чиновник.

Наибольшие вызовы со времени "Проекта Манхеттен"

По словам Роуза, Соединенные Штаты сталкиваются со все более хрупким глобальным порядком, напряженным из-за ускорения стратегической конкуренции между великими государствами, более интенсивных и непредсказуемых и транснациональных вызовов.

"Россия является крупнейшим из конкурентов и имеет самый мощный арсенал ядерного оружия. Даже до своего вторжения в Украину она работала над расширением и модернизацией ядерного оружия. Москва продолжает разрабатывать ядерные ракеты большой дальности и подводные системы доставки, предназначенные для проникновения или обхода противоракетной обороны", – сказал Роуз.

По его словам, Россия также расширяет свой "огромный, разнообразный и современный набор нестратегических систем, способный доставлять ядерные боеголовки".

Заместитель администратора Национального управления ядерной безопасности назвал эти возможности "особо зловещими, учитывая опасные и безответственные заявления президента Путина и других российских официальных лиц, намекающих на потенциальное использование ядерного оружия в Украине".

Отдельной угрозой, связанной с неспровоцированным российским вторжением в Украину, он назвал боевые действия, вооруженный захват и эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, крупнейшего гражданского ядерного объекта в Европе.

Военные нападения России на ядерные объекты в Украине, по словам Роуза, серьезно подорвали доверие к Москве как ответственному ядерному государству и были решительно подданы осуждению международным сообществом.



"Невозможно переоценить риск, связанный с военной деятельностью вокруг и против ядерных объектов Украины. Эти действия подрывают ядерную безопасность, препятствуют международной атомной энергетике выполнять свой мандат по гарантиям и безопасности и увеличивают риск ядерной чрезвычайной ситуации, которая может повлиять на большое количество людей в Украине и соседних государствах и иметь ощутимое влияние во всем мире", – сказал он.

Китай активно развивает ядерные силы, диверсифицирует арсенал

Роуз также отметил, что Китай занимается самым большим за всю историю расширением ядерных сил и диверсификацией своего арсенала, то есть отказывается от своей "исторической минимальной позиции сдерживания".

КНР инвестирует в разработку и строительство быстрых реакторов-множителей и заводов по переработке, которые позволят быстро расширить возможности производства боевых боеголовок.



"Если к 2035 году Китай продолжит текущие темпы ядерной экспансии, он, вероятно, создаст арсенал примерно с 1500 боеголовок вместе с сотнями новых шахтных установок межконтинентальных баллистических ракет, построенных за последние три года", – подчеркнул Роуз.

Также Китай отказывается участвовать в дискуссиях по стратегической стабильности или контролю над вооружениями, "ожидаемыми от ответственного ядерного государства", отметил Роуз.

Отдельно он отметил, что Северная Корея продолжает усиливать свою способность угрожать союзникам США в Азии и Америке, расширяя запасы ядерного оружия и возможностей доставки. Пхеньян проводит ракетные испытания, а в прошлом году Ким Чен Ын объявил о новом законе о ядерных силах, который позволит Северной Корее использовать ядерное оружие первым против неядерных государств.



Также Роуз напомнил, что за последние пять лет Иран расширил свою ядерную программу, а в декабре МАГАТЭ предупредило, что у Ирана достаточно материала для изготовления трех ядерных бомб, если он решит пересечь порог обогащения в 60%. Это создает угрозу национальной безопасности США и международной стабильности.

В целом эти события "создают очень сложную среду международной безопасности, которая резко отличается от того, с которой мы сталкивались 25 лет назад", сказал Роуз.

Поэтому, по его словам, ядерное сдерживание США имеет решающее значение для сдерживания и, если нужно, отвечать на эти угрозы, которые, по словам руководителя Национального управления ядерной безопасности США Джил Грубы, являются самыми большими из времени "Проекта Манхеттен", то есть времени создания американской атомной бомбы.

Говоря о возможностях ядерного сдерживания, Роуз сказал, что существует несколько разных программ, и одна из них, "синхронизированная" с Великобританией, занимается разработкой новой боеголовки на протяжении последних почти 30 лет. Их производство планируется начать в середине 2030-х годов.

Напомним, в ГУР заявили, что гипотетическая возможность применения Россией в войне против Украины ядерного оружия существует, но такой сценарий "лежит в самом дальнем ящике". И добавили, что ядерное оружие, прежде всего, является "оружием сдерживания", эдаким "последним козырем" в войне.

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