США дополнительно заказали 1320 украинских ударных дронов F10: что известно

Дрон

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США дополнительно заказали 1320 ударных FPV- дронов F10 производства украинской компании F-Drones.

Об этом сообщает " Милитарный " со ссылкой на компанию. Заказ был сделан в рамках программы Drone Dominance Министерства обороны США.

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Drone Dominance – это программа стоимостью 1 млрд долларов, по которой в течение двух лет США планируют закупать малые ударные беспилотники. К 2027 году в рамках программы хотят приобрести более 200 тысяч дронов.

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По объему дополнительного заказа F-Drones занимает второе место среди участников первого этапа программы. Выполнить поставку 1320 дронов компания должна до конца ноября.

В F-Drones отмечают, что рассчитывают вовремя получить украинское разрешение на экспорт. Производственные мощности, по данным компании, позволяют выполнить американский заказ без сокращения поставок для украинского фронта. Милитарный

F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США. Первую партию из 2000 таких беспилотников американские военные получили еще в июле.

Как украинские дроводоводы «разгромили» американцев на учениях

Во время учений Combined Resolve в Германии в начале 2026 г. украинские операторы беспилотников смогли быстро обнаруживать американские подразделения и бронетехнику и условно их «уничтожать».

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В учениях участвовало около 3500 американских военнослужащих. Оборону условного противника усилили украинские бойцы 412 полка сил беспилотных систем Nemesis.

По данным The Wall Street Journal, результат оказался настолько показательным, что американские чиновники описывали его как условное уничтожение бронетанковой бригады.

Одной из проблем для американцев стала тяжелая техника: во время движения она поднимала пыль и становилась хорошо заметной для украинских разведывательных дронов. После обнаружения целей их атаковали FPV-дроны и беспилотники со сбросами.

Впоследствии американские подразделения начали адаптироваться — лучше рассредоточивались, маскировали технику и активнее применяли средства РЭБ и противодействия дронам.

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Подобный результат украинские военные уже демонстрировали и раньше. Во время учений НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии десять бойцов ВСУ за полдня условно уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли около 30 ударов по другим целям.

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