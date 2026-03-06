США экстренно эвакуируют посольство в Кувейте: дипломатам приказали уничтожить секретные данные

Флаг США / © Associated Press

США приказали эвакуировать свое посольство из столицы Кувейта в ночь на 6 марта на фоне обострения ситуации безопасности.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По информации издания, приказ предусматривал не только эвакуацию дипломатического персонала, но уничтожение конфиденциальных документов. Работникам также было поручено очистить серверы, на которых хранилась секретная информация.

По словам двух американских чиновников, здание посольства неоднократно становилось мишенью атак.

Ранее Государственный департамент США уже объявил о приостановке работы дипломатического учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что пока сообщений о раненых среди американских сотрудниках нет, однако безопасность граждан США за рубежом остается приоритетом.

"Хотя о ранениях сотрудников США не сообщалось, безопасность американцев за рубежом остается самым высоким приоритетом", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Пока официальные причины эвакуации полностью не раскрываются.

