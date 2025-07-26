США, ЕС и Британия обсудят завершение войны в Украине - The Guardian

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Во время визита президента США Дональда Трампа в Шотландию главной темой переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен станет прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщают американские и британские источники, пишет The Guardian.

Кроме того, перед вылетом из Вашингтона Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Фон дер Ляйен подтвердила, что встретится с Трампом в воскресенье в Шотландии. По словам британских чиновников, риторика Трампа в отношении Украины в последнее время стала более жесткой.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты стремятся избежать участия в войне в Украине, в то же время президент Дональд Трамп намерен «восстановить мир через силу».

ранее умеренный республиканец Дон Бэкон, представляющий в Палате представителей Небраску, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа относительно войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп