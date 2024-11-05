США, ЕС и Британия планируют наказать РФ за зверства на войне в Украине

Украина зарегистрировала более 140 000 потенциальных военных преступлений и других злоупотреблений РФ.

США, ЕС и Великобритания работают над тем, что привлечь Россию к ответственности за зверства, совершенные на территории Украины.

Об этом заявила Бет Ван Скаак, посолка США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия, передает "Голос Америки".

По ее словам, консультативная группа Atrocity Crimes Advisory Group для Украины является общим проектом США, ЕС и Британии.

"Одним из самых ужасных проявлений российской захватнической войны стала депортация или принудительное перемещение украинских детей с подконтрольных или оккупированных Россией территорий в самую Россию, а в некоторых случаях и дальше в Беларусь", — отметила американская представительница.

Она объясняет, что цель состоит в том, чтобы "оказать скоординированную междисциплинарную помощь украинским государственным органам власти, когда они решают невероятную проблему преследования военных преступлений и других зверств, совершенных в Украине".

"(Украинские) власти зарегистрировали более 140 тысяч потенциальных военных преступлений и других злоупотреблений, и потребуется собрать информацию об этих инцидентах и определить, какие из них могут быть предметом судебного преследования", — добавила Ван Скаак.

Она добавила, что в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине играет роль и Реестр убытков по Украине (Register of Damage for Ukraine), принимающий иски украинцев, а также Евроюст, "организация, созданная в Европе для координации прокуроров и следователей в расследовании транснациональных преступлений".

Напомним, в Селидовом окупанты убивают местных жителей. На жутких кадрах, появившихся в Сети, видно, как россияне, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль.

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