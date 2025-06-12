США эвакуируют дипломатов с Ближнего Востока из-за угрозы Ирана

Флаг Ирана / © Reuters

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Соединенные Штаты приняли решение о частичной эвакуации неосновного персонала из посольства в столице Ирака — Багдаде, а также разрешили членам семей американских военных покинуть определенные объекты на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что шаг связан с регулярной обновленной оценкой рисков безопасности. Президент Дональд Трамп был проинформирован об изменениях и выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе.

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Государственный департамент США уже объявил ordered departure — упорядоченный отъезд — для части персонала из посольства в Багдаде. Эвакуация будет осуществляться по гражданским каналам, но в случае необходимости могут привлечь военных.

Также США предоставили возможность добровольного выезда членам семей американских военных, находящихся в Бахрейне — стране, принимающей одну из крупнейших американских военных баз в регионе.

Несмотря на эти шаги, режим работы баз в Кувейте, Катаре (в частности, Аль-Удейд) и Объединенных Арабских Эмиратах остается без изменений.

Министерство иностранных дел Ирака официально подтвердило частичную эвакуацию сотрудников американского посольства по соображениям безопасности, но не уточнило характер угроз.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с просьбой прекратить войну в Газе и не угрожать атакой на Иран.

Мы ранее информировали, что иранская разведка якобы получила доступ к большому объему секретной информации, связанной с ядерной программой Израиля.