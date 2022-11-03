США гарантируют обеспечить безопасность союзникам на фоне угроз со стороны КНДР

США осуждают очередные запуски Северной Кореи баллистических ракет рядом с Республикой Корея и пообещали применить все средства для обеспечения безопасности своих союзников в регионе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Республики Корея, сообщает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

Собеседники осудили ядерные угрозы КНДР и запуски баллистических ракет, в том числе с упавшей вблизи береговой линии Южной Кореи ракетой.

Также читайте КНДР выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря

Также стороны осудили игнорирование КНДР резолюций Совета Безопасности ООН и постоянное нагнетание дестабилизации со стороны Пхеньяна.

«Госсекретарь (Блинкен – ред.) подчеркнул, что США будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих союзников и продолжат усилия, чтобы ограничить способность КНДР развивать свои незаконные программы по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения», — отмечается в документе.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запуски КНДР баллистических ракет и назвали это "безответственным и провокационным шагом" со стороны Пхеньяна.

Также мы информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван I обсудил войну России против Украины.

Кремль стал покупать оружие у КНДР

Читайте также: