США, Германия, Израиль и другие страны призывают своих граждан немедленно покинуть Приднестровье

США, Германия, Израиль и другие страны призывают своих граждан немедленно покинуть Приднестровье

Мировые страны обеспокоены ситуацией, которая сейчас происходит в Приднестровье, поэтому призывают своих граждан как можно скорее покинуть территории так называемой "ПМР".

В общем, к своим гражданам обратились МИД Израиля, Германии, Канады, США, Франции, Великобритании и Болгарии.

Об этом пишет NewsMaker.

МИД Израиля призвал своих граждан как можно скорее уехать из так называемой "ПМР" и воздержаться от предстоящих поездок. Правительство страны считает, что в настоящее время в Приднестровье ухудшилась ситуация с безопасностью.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь проживающим гражданам Израиля ограничены, граждан Израиля призывают как можно быстрее покинуть Приднестровье. Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют приехать в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в это время", — говорится в сообщении.

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Также 28 апреля МИД Германии, Болгарии, Великобритании и Франции призвали уехать своих граждан из Приднестровья, ведь там "ухудшилась ситуация с безопасностью". Также страны не рекомендуют посещать оккупированную территорию.

Днем ранее, 27 апреля, МИД США повысил уровень риска поездок в Приднестровье, а также призывал граждан немедленно поехать в безопасное место.

В МИД Канады сообщили, что в так называемом "ПМР" есть риск военного конфликта. Поэтому гражданам следует уехать из Приднестровья и отказаться от предстоящих поездок. Тех, кто там останется, просят быть максимально осторожными.

Напомним, в так называемом Приднестровском регионе из-за многочисленных провокаций со стороны России местные власти ввели "красный" уровень террористической опасности.

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